Число жертв отравления алкоголем в Украине возросло до 69
В Украине от отравления фальсифицированным алкоголем умерли 69 человек.
Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.
"По оперативному сообщению Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области по состоянию на 10.11.2016 в Изюмском районе по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.
Всего в Харьковской области 100 человек отравились фальсифицированным алкоголем, из них умерли - 53. По данным судебно-медицинской экспертизы метиловый спирт обнаружен в 50 умерших.
Ранее в Николаевской области алкоголем отравились 6 человек, все из них умерли. В Житомирской области отравились 3 человека, 1 из них умер. В Днепропетровской области зарегистрировано 8 случаев отравления, 2 из них с летальным исходом. В Донецкой области алкоголем отравились 9 человек, из них 5 умерли. В Луганской области отравились и умерли 2 человека. В Запорожской – отравились 18 человек.
Ранее владелицу магазина в Харьковской области, где продавали суррогатный алкоголь, арестовали.
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