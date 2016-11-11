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Число жертв отруєння алкоголем в Україні зросло до 69

П'ятниця, 11 листопада 2016, 05:08

В Україні від отруєння фальсифікованим алкоголем померли 69 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби.

"За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 10.11.2016 в Ізюмському районі за результатами судово-медичної експертизи зареєстровано летальний випадок отруєння сурогатами алкоголю", - йдеться в повідомленні.

Всього в Харківській області 100 людей отруїлися фальсифікованим алкоголем, з них померли - 53. За даними судово-медичної експертизи метиловий спирт виявлений у 50 померлих.

Раніше в Миколаївській області алкоголем отруїлися 6 осіб, всі з них померли. У Житомирській області отруїлися 3 людини, 1 з них померла. У Дніпропетровській області зареєстровано 8 випадків отруєння, 2 з них з летальним ісходом. У Донецькій області алкоголем отруїлися 9 осіб, з них 5 померли. У Луганській області отруїлися і померли 2 людини. У Запорізькій - отруїлися 18 осіб.

Раніше власницю магазину в Харківській області, де продавали сурогатний алкоголь, заарештували.

Теми: Харківська область
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