Саакашвили создает новую политсилу и хочет досрочных выборов
Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили говорит, что его целью в политической жизни Украины являются досрочные выборы в парламент.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.
"Нашей целью являются досрочные выборы в сжатые сроки", – сказал экс-губернатор.
"Я хочу сказать, что мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель – изменение нынешних так называемых элит, а на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент", – отметил он.
"Мы не примем никого, кто был в парламенте более одного срока, кто более двух лет работал на государственной службе, не будет больших бизнесменов", – отметил Саакашвили.
Он также отметил, что собирается ездить по регионам.
Саакашвили утверждает, что не будет вести переговоры с другими представителями политикума, а "будет обращаться к народу".
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
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Кто поверит этому балаболу? Мы ж уже его увидели в деле...
бо діла за півтора року так і не було
хоча кого б це мало дивувати від самого початку, коли замість інвестицій в регіон обіцяних він почав кричати, шо треба перепризначати всіх - який то стосунок має до інвестицій, неясно
оце підпишуся
якшо реально людина хоче показати, шо їй до снаги міняти країну - хай це робить
є суспільні ініціативи, можна працювати з люстраційним комітетом
а це тупий чос популістський