Саакашвили создает новую политсилу и хочет досрочных выборов

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Пятница, 11 ноября 2016, 13:35
globallookpress.com

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили говорит, что его целью в политической жизни Украины являются досрочные выборы в парламент.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

 
Саакашвили уверяет, что будет использовать только "мирные методы"

"Нашей целью являются досрочные выборы в сжатые сроки", – сказал экс-губернатор.

"Я хочу сказать, что мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель – изменение нынешних так называемых элит, а на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент", – отметил он.

"Мы не примем никого, кто был в парламенте более одного срока, кто более двух лет работал на государственной службе, не будет больших бизнесменов", – отметил Саакашвили.

Он также отметил, что собирается ездить по регионам.

Саакашвили утверждает, что не будет вести переговоры с другими представителями политикума, а "будет обращаться к народу".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Саакашвили
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Комментарии — 9
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:51
Проповедник:
Кто поверит этому балаболу? Мы ж уже его увидели в деле...
в ділі ми якраз його не бачили
бо діла за півтора року так і не було
хоча кого б це мало дивувати від самого початку, коли замість інвестицій в регіон обіцяних він почав кричати, шо треба перепризначати всіх - який то стосунок має до інвестицій, неясно
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IP: 93.171.171.---Проповедник11.11.2016 14:44
Кто поверит этому балаболу? Мы ж уже его увидели в деле...
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:41
dnipro:
оце підпишуся
якшо реально людина хоче показати, шо їй до снаги міняти країну - хай це робить
є суспільні ініціативи, можна працювати з люстраційним комітетом
а це тупий чос популістський
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IP: 178.151.189.---iwf11.11.2016 14:39
Гарний посил - жодного члена партії, що був депутатом більше ніж однієї каденції та жодного - хто працював на держслужбі більше 2-х років. Навіть не смішно! Степан Хмара ніколи не потрапив би до Вашого списку та й що робити з соратниками, що бодай навіть і чесно працювали на державній службі. Може краще переймитися Анастасією Деевою - оце супер! Оце відкритість відбору. Або скажіть де була принциповість у мовчанні про Порошенка? Мабуть, як Ви ї казали, "обкормили Вас шашліками" з Адміністрації Президента.
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IP: 193.93.187.---dnipro11.11.2016 14:31
саакашвілі, ти спочатку створи партію і покажи її народу. І якщо в тебе вийде - народ проголосує за тебе на наступних ЧЕРГОВИХ виборах. А наскору руку мутити ми тобі не дамо. Твої ДОСТРОКОВІ вибори швидше за все приведуть до влади окупаційний блок і популістів, ти потім втечеш з України як втік з Грузії, коли програв прокремлівському олігарху іванішвілі. А народу тут жити.
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