Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ

Пятница, 11 ноября 2016, 13:10
Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ

Технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта", - написал он.

Ранее сообщалось, что в следующую среду послы ЕС могут дать разрешение на начало межинституциональных переговоровотносительно безвизового режима для Украины.

Речь идет о так называемом процессе "триалога", в ходе которого институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Только после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.

Дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.

Напомним, в украинском МИД ранее заявили, что дальнейшее откладывание решения Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины недопустимо.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европарламент одобрит безвизовый режим для Украины в ноябре.

Европейская правда

Темы: визыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
визы
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: