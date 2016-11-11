Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ
Технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.
Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта", - написал он.
Речь идет о так называемом процессе "триалога", в ходе которого институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Только после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.
talks on the visa free susp mech will continue next week. Don't think we will see actual visa lib for #Ukraine & #Georgia until Feb-March— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 11, 2016
Дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.
Напомним, в украинском МИД ранее заявили, что дальнейшее откладывание решения Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины недопустимо.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европарламент одобрит безвизовый режим для Украины в ноябре.