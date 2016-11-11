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Україна навряд чи отримає безвізовий режим до лютого-березня - ЗМІ

П'ятниця, 11 листопада 2016, 13:10
Україна навряд чи отримає безвізовий режим до лютого-березня - ЗМІ

Технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення продовжаться наступного тижня.

Про це у Twitter написав брюссельський кореспондент радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Переговори про механізм призупинення безвізового режиму продовжаться наступного тижня. Не думаю, що ми побачимо фактичну лібералізацію візового режиму для України і Грузії до лютого-березня", - написав він.

Раніше повідомлялося, що наступної середи посли ЄС можуть дати дозвіл на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України.

Йдеться про так званий процес "тріалогу", на якому інституції Євросоюзу мають ухвалити спільне бачення нового механізму. Лише після того пропозиція буде передана на схвалення Європарламентом та Радою ЄС.

Подальшого прогресу щодо безвізового режиму для України не буде, доки не буде схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів.

Нагадаємо, в українському МЗС раніше заявили, що подальше відкладення рішення Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для громадян України є неприпустимим.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко очікує, що Європарламент схвалить безвізовий режим для України у листопаді.

Європейська правда

Теми: візиЄС
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