Турчинов о действиях российских спецслужб: смесь цинизма и дебилизма

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Пятница, 11 ноября 2016, 16:38
nahnews.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что пропагандистские провокации спецслужб Россия использует для информационного прикрытия эскалации военной агрессии в Украине.

Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Цинизм новых провокаций спецслужб РФ начал граничить с дебилизмом. Вчера все российские СМИ распространили заявление ФСБ, которая продолжает начатый летом бессмысленный бред об угрозе тотального уничтожения российской оккупационной инфраструктуры в Крыму украинскими диверсантами", – пишет Турчинов.

По мнению секретаря СНБО, ФСБ учли ошибки летней провокации, "когда доказательством причастности работяги из Энергодара к украинским спецслужбам было только его избитое лицо".

"На этот раз "доказательная база" была тщательно и заранее подготовлена. "Несомненным доказательством", что захваченные гражданские люди являются украинскими диверсантами, а не агентами ЦРУ, Моссада или МИ-6 – были сине-желтый флаг и трезубец, без которых, наверное, украинские диверсанты никогда не ходят в тыл врага, а также визитная карточка популярного в российских СМИ "Правого сектора", – отмечает Турчинов.

Он также обратил внимание на то, что по версии российских спецслужб, доказательством причастности указанных лиц к украинской военной разведке, служит памятная тарелочка с символикой Министерства обороны.

"Можно и дальше обсуждать бессмысленные и безумные провокации российских спецслужб и неадекватные пропагандистские штампы, подчиненных им СМИ, но надо четко понимать, что за этим стоят человеческие судьбы, захваченных и истязаемых заложников, а также информационное прикрытие эскалации военной агрессии против нашей страны", – подчеркнул Турчинов.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

Позже в России выпустили видео якобы задержания украинцев, в которм фигурировала "визитка Яроша".

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинская правда

Темы: Росcия СНБО
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IP: 195.242.80.---val mashtak 11.11.2016 18:00
Все це смердить кОзячим ка-Цап-ським духом.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 11.11.2016 17:36
Все це не "пахне", а смердить козячим кацапьским духом.
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило11.11.2016 17:31
Погано все це пахне...
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