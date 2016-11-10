В России назвали фамилии задержанных в Крыму украинцев

В России озвучили фамилии украинцев, задержанных в Крыму под видом "диверсантов".

Так, Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник сообщает, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

Они сейчас находятся в Ленинском суде города Севастополя.

В то же время, телеканал Дождь приводит слова брата одного из задержанных, который отрицает причастность к украинским спецслужбам.

Дмитрий Штыбликов FB ДМИТРия ШТыБЛиКОВа

Алексей Штыбликов, представившийся братом одного из задержанных рассказал, то его брат Дмитрий Штыбликов до 2014 года работал аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос" в Севастополе.

По данным из открытых источников, это украинская неправительственная аналитическая организация, ее офис расположен в Севастополе.

"До присоединения [аннексии Крыма Россией] лет пять или шесть он был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый", — предположил собеседник.

"В последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно", — добавил он.

Как утверждает Штыбликов, его брата задержали днем 9 ноября.

По словам собеседника, брат позвонил ему из прокуратуры и сообщил, что его и других задержанных обвиняют по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

В прокуратуре республики Крым "Дождю" сказали, что к ним не поступали на допрос фигуранты дела о подготовке диверсий, и посоветовали обратиться в ФСБ.

В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю отказались от комментариев "Дождю", посоветовав обратиться в пресс-службу федерального ведомства. Там не взяли трубку. Дождю направил запрос в пресс-службу ФСБ, ответ на него пока не поступил.

Также была задержана жена Дмитрия Штыбликова, она проходит по делу в качестве свидетеля.

"Она не вышла на работу, ее начали искать, и родственники застали момент обыска в гараже. Так нам стало известно о задержании", — рассказал он. Позднее жену задержанного отпустили.

На 12:00, по словам Алексея Штыбликова, в Ленинском районном суде Севастополя назначено заседание по избранию меры пресечения задержанным.

Сотрудница суда в беседе с Дождем сказала, что не смогла найти в электронной базе данных информации о рассмотрении дела в отношении Штыбликова.

"Медиазоне" в суде подтвердили, что дежурный судья подтвердил рассмотрение ходатайства об аресте задержанных накануне в Крыму граждан Украины.

Дмитрию Штыбликову, по словам собеседника Дождя, назначен государственный адвокат.

Очевидно, что еще один фигурант тоже бывший сотрудник центра "Номос" Алексей Бессарабов, который был там экспертом.

Алексей Бессарабов VK АЛЕКСеЯ БЕССАРАБОВА

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.

Украинская правда