Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ придумала, что задержала "украинских диверсантов" в Крыму

Четверг, 10 ноября 2016, 07:55
ФСБ придумала, что задержала украинских диверсантов в Крыму

ФСБ РФ заявила о задержании "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", - сообщили в ЦОС ФСБ.

"У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - отметили в ФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, цитирует ТАСС.

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

Это уже вторая попытка России, оккупировала Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: