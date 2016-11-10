ФСБ придумала, что задержала "украинских диверсантов" в Крыму

ФСБ РФ заявила о задержании "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", - сообщили в ЦОС ФСБ.

"У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - отметили в ФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, цитирует ТАСС.

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

Это уже вторая попытка России, оккупировала Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.