Пенс возглавил переходную команду Трампа

Победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп назначил руководителем своей переходной команды Майка Пенса, новоизбранного вице-президента, в команде также будут работать дети Трампа.

Об этом пишет DW.com.

"Вместе мы начнем срочную работу по перестройке этой нации - особенно, что касается рабочих мест, безопасности", - заявил Трамп, цитирует агентство AP.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который возглавлял переходную команду Трампа с момента праймериз станет заместителем Пенса. Он и в дальнейшем будет участвовать в работе переходной команды вместе с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, республиканцами Беном Карсоном, Ньютом Гингричем и детьми Трампа - Дональдом младшим, Эриком и Иванкой, а также мужем Иванки Джаредом Кушнером.

Назначение Пенса ответственным за переходную команду объясняют попыткой Трампа использовать связи Пенса среди консервативных политиков Вашингтона, отмечает информагентство AFP. Таким образом, Трамп сближается с политиками истеблишмента, которых критиковал в ходе предвыборной кампании.

Переходная команда победителя президентской гонки должна обеспечить плавную передачу власти от старой администрации к новой.