Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины

00
0
Суббота, 12 ноября 2016, 02:26

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "ССС" до "В-".

Об этом идет речь в пресс-релизе агентства, сообщает BBC.

Предыдущий пересмотр украинского рейтинга произошел в мае 2016 года. Тогда Fitch подтвердило его на уровне "CCC", как сообщалось, из- за отсутствия прогресса по программе реформ.

В августе агентство ухудшило свой прогноз развития экономики Украины в 2016 году, подчеркнув, что ВВП в этом году увеличится лишь на 1% вместо прогнозируемых ранее 2%.

Темы: экономика рейтинг ВВП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
OVERTIME: Главные события дня в экономике 11 ноября 2016, 20:37
Что ждет мировую экономику в "эпоху Трампа" 11 ноября 2016, 11:54
OVERTIME: Главные события дня в экономике 10 ноября 2016, 21:23
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ объяснила, почему обыскала офисы "Интертелекома"
В Польше на марше националистов сожгли украинский флаг
В НАПК решили, как будут проверять образ жизни чиновников
ГПУ расширила обвинения мэру Бучи
Все новости
Відео

Ikea переоборудовала шоу-рум в прототип комнаты разрушенного сирийского дома

Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле