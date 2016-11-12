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Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины

Суббота, 12 ноября 2016, 01:26
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "ССС" до "В-".

Об этом идет речь в пресс-релизе агентства, сообщает BBC.

Предыдущий пересмотр украинского рейтинга произошел в мае 2016 года. Тогда Fitch подтвердило его на уровне "CCC", как сообщалось, из- за отсутствия прогресса по программе реформ.

В августе агентство ухудшило свой прогноз развития экономики Украины в 2016 году, подчеркнув, что ВВП в этом году увеличится лишь на 1% вместо прогнозируемых ранее 2%.

Темы: экономикарейтингВВП
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