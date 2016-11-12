Из РФ на оккупированный Донбасс привезли танки и "Гвоздику"

Из России прибыла очередная партия подкрепление для боевиков.

Об этом 12 ноября на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные украинской разведки.

В частности, через Свердловск в направлении н.п. Краснодон доставлены 2 танка.

"В Ровеньки прибыли 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Торез проехало 10 танков, 2 САУ "Гвоздика", - сообщил Лысенко.

По данным разведки, техника ремонтировалась на российской территории.

Украинская правда