Из РФ на оккупированный Донбасс привезли танки и "Гвоздику"

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Суббота, 12 ноября 2016, 13:55

Из России прибыла очередная партия подкрепление для боевиков.

Об этом 12 ноября на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные украинской разведки.

В частности, через Свердловск в направлении н.п. Краснодон доставлены 2 танка. 

"В Ровеньки прибыли 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Торез проехало 10 танков, 2 САУ "Гвоздика", - сообщил Лысенко.

По данным разведки, техника ремонтировалась на российской территории.

Украинская правда

Темы: Донбасс Росcия оружие
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