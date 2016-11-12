Дорогу к пункту пропуска в направлении Польши тоже заблокировали
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию на дороге, ведущей к пункту пропуска "Рава-Русская" на украинско-польском участке границы.
Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Такими действиями они хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины", - напомнили в ГПСУ.
Сейчас подобные акции проходят на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией).
Для контроля за ситуацией во всех местах, где проходят акции, находятся представители Национальной полиции.
Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при пересечении государственной границы.
Украинская правда
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