Дорогу к пункту пропуска в направлении Польши тоже заблокировали

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Суббота, 12 ноября 2016, 16:37

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию на дороге, ведущей к пункту пропуска "Рава-Русская" на украинско-польском участке границы.

Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Такими действиями они хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины", - напомнили в ГПСУ.

Сейчас подобные акции проходят на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией).

Для контроля за ситуацией во всех местах, где проходят акции, находятся представители Национальной полиции.

Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при пересечении государственной границы.

Украинская правда

Темы: граница Польша
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