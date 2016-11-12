Дорогу до пункту пропуску у напрямку Польщі також блокують "пересічники"

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію на дорозі, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польській ділянці кордону.

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Такими діями вони хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України", - нагадали у ДПСУ.

Наразі подібні акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією).

Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбуваються акції, перебувають представники Національної поліції.

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час перетину державного кордону.

Українська правда