Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дорогу до пункту пропуску у напрямку Польщі також блокують "пересічники"

Субота, 12 листопада 2016, 15:37

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію на дорозі, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польській ділянці кордону. 

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України. 

"Такими діями вони хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України", - нагадали у ДПСУ. 

Наразі подібні акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією).

Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбуваються акції, перебувають представники Національної поліції.

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час перетину державного кордону.

Українська правда

Теми: кордонПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
кордон
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
Мінні поля та траншеї: Україна робить північний кордон непрохідним – Наєв
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: