В Печерском суде говорят, что не разрешали обыск у Шустера

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Суббота, 12 ноября 2016, 17:47

Пресс-служба Печерского районного суда Киева опровергает сообщения о предоставлении разрешения на обыск по месту жительства Савика Шустера или в ином владении лица.

На странице в Facebook пресс-служба суда сообщает, что 2 ноября следственным судьей Печерского районного суда Киева Карабанем В.М. в открытом судебном заседании были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающиеся предоставления или возвращения финансового кредита предоставленного Шустеру по договору займа (копии документов).

"Таким образом, в производстве суда ходатайств органов предварительного расследования или прокурора о предоставлении обыска, касающихся Савика Шустера не находилось", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, в пятницу вечером гендиректор канала Савика Шустера 3S.tv Павел Елизаров заявил, что Печерский райсуд Киева вынес решение о проведении обыска по месту жительства журналиста Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия.

Однако суд предоставил прокурору Киевской местной прокуратуры или по запросу о международной правовой помощи уполномоченным лицам компетентных органов Республики Кипр временный доступ к документам с возможностью изъятия их заверенных копий, находящихся во владении кипрской компании "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED".

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - говорилось в тексте постановления.

Украинская правда

Темы: Шустер
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