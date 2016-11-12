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У Печерському суді кажуть, що не дозволяли обшук у Шустера

Субота, 12 листопада 2016, 16:47

Прес-служба Печерського районного суду Києва спростовує повідомлення про надання дозволу на обшук за місцем проживання Савіка Шустера чи в іншому володінні особи.

На сторінці в Facebook прес-служба суду повідомляє, що 2 листопада слідчим суддею Печерського районного суду Києва Карабанем В.М. у відкритому судовому засіданні були розглянуті клопотання прокурора щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні кіпрських компаній та банку Республіки Кіпр, які стосуються надання або повернення фінансового кредиту наданого Савіку Шустеру за договором позики (копії документів).

"Таким чином, у провадженні суду клопотань органів досудового розслідування чи прокурора про надання обшуку, що стосуються Савіка Шустера не перебувало", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері гендиректор каналу Савіка Шустера 3S.tv Павло Єлізаров заявив, що Печерський райсуд Києва виніс ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання журналіста Савіка Шустера і на телеканалі Савік Шустер Студія.

Однак суд надав прокурору Київської місцевої прокуратури або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні кіпрської компанії "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED".

"У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів", - йшлося в тексті ухвали.

Українська правда

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Теми: Шустер
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