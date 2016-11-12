Суббота в АТО: 43 обстрела, бьют из тяжелой артиллерии

258 просмотров
0
Суббота, 12 ноября 2016, 18:56

В течение субботы боевики осуществили 43 обстрела и активно использовали артиллерию и гранатометы.

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 12 ноября.

В частности, на Мариупольском направлении позиции сил АТО дважды были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки.

Из минометов различных калибров обстреляны н.п. Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровка.

"Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Позиции сил АТО в районе Широкино и Павлополя обстрелял снайпер", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии боевики вели огонь по Новозвановке и Троицкому. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии обстрелян н.п. Тоненькое, из минометов различных калибров - Авдеевка.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Осужденные на Донбассе хотят отбывать наказание не в ОРДЛО, а в Украине - Лутковская 12 ноября 2016, 17:03
Боевики обстреляли жилой массив возле Попасной 12 ноября 2016, 16:52
Из РФ на оккупированный Донбасс привезли танки и "Гвоздику" 12 ноября 2016, 13:55
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Геническ поступает газ из аннексированного Крыма – росСМИ
Ощадбанк перенес введение комиссии за коммунальные платежи
В "ДНР" заявили о задержании 6 "убийц" "Моторолы"
Путин собрался поставлять газ в украинский Геническ
Все новости
Хатико по имени Могги

Кошка уже год живет на могиле своей хозяйки

Фотожабы

В соцсетях о победе Трампа: Мишель Обаму в президенты!