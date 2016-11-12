Суббота в АТО: 43 обстрела, бьют из тяжелой артиллерии

В течение субботы боевики осуществили 43 обстрела и активно использовали артиллерию и гранатометы.

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 12 ноября.

В частности, на Мариупольском направлении позиции сил АТО дважды были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки.

Из минометов различных калибров обстреляны н.п. Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровка.

"Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Позиции сил АТО в районе Широкино и Павлополя обстрелял снайпер", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии боевики вели огонь по Новозвановке и Троицкому. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии обстрелян н.п. Тоненькое, из минометов различных калибров - Авдеевка.

Украинская правда