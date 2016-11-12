Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суббота в АТО: 43 обстрела, боевики бьют из тяжелой артиллерии

Суббота, 12 ноября 2016, 17:56

В течение субботы боевики осуществили 43 обстрела и активно использовали артиллерию и гранатометы.

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 12 ноября.

В частности, на Мариупольском направлении позиции сил АТО дважды были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки.

Из минометов различных калибров обстреляны н.п. Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровка.

"Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Позиции сил АТО в районе Широкино и Павлополя обстрелял снайпер", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии боевики вели огонь по Новозвановке и Троицкому. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии обстрелян н.п. Тоненькое, из минометов различных калибров - Авдеевка.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: