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Субота в АТО: 43 обстріли, бойовики гатять з важкої артилерії

Субота, 12 листопада 2016, 17:56

Протягом суботи бойовики здійснили 43 обстріли та активно використовували артилерію та гранатомети.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00 12 листопада.

Зокрема, на Маріупольському напрямку позиції сил АТО двічі було обстріляно з 152 міліметрової артилерії в районі Мар’їнки.

З мінометів різних калібрів обстріляно н.п. Широкине, Водяне, Талаківка, Красногорівка.

"З гранатометів різних типів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлополю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Позиції сил АТО в районі Широкиного та Павлополя обстріляв снайпер", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському, Новозванівці, Малиновому та Новоолександрівці. 

На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії обстріляно н.п. Тоненьке, з мінометів різних калібрів – Авдіївка. 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОзброя
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