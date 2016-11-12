В воскресенье в Киев могут не пускать грузовики

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Суббота, 12 ноября 2016, 22:08

В воскресенье, 13 ноября, въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет перекрыт в случае сильного снегопада.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Начиная с ночи на 13 ноября до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад. Учитывая сложные погодные условия, в воскресенье будет перекрыт въезд крупногабаритного транспорта в город", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в настоящее время к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто и около 400 единиц техники для уборки в межквартальных проездах, на случай затяжных снегопадов подписаны договора на привлечение дополнительно 183 единиц техники сторонних организаций.

Украинская правда

Темы: Киев погода
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