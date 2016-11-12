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У неділю до Києва можуть не пускати вантажівки

Субота, 12 листопада 2016, 21:08

У неділю, 13 листопада, в'їзд до Києва  для великогабаритного транспорту буде перекритий у разі сильного снігопаду.

Про це повідомили у Київській міськдержадміністрації.

"Починаючи з ночі на 13 листопада до кінця дня 14 листопада e столиці очікується сильний снігопад. З огляду на складні погодні умови, у неділю буде перекрито в'їзд великогабаритного транспорта до міста", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що  наразі до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто та близько 400 одиниць техніки для прибирання у міжквартальних проїздах, на випадок затяжних снігопадів підписано договори на залучення додатково 183 одиниць техніки сторонніх організацій.

Українська правда

Теми: Київпогода
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