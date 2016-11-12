Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье в Киев могут не пускать грузовики

Суббота, 12 ноября 2016, 21:08

В воскресенье, 13 ноября, въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет перекрыт в случае сильного снегопада.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Начиная с ночи на 13 ноября до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад. Учитывая сложные погодные условия, в воскресенье будет перекрыт въезд крупногабаритного транспорта в город", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в настоящее время к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто и около 400 единиц техники для уборки в межквартальных проездах, на случай затяжных снегопадов подписаны договора на привлечение дополнительно 183 единиц техники сторонних организаций.

Украинская правда

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Киев
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
На подлете к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков воздушных целей – КГВА
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: