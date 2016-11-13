Новая администрация Трампа: NYT назвал претендентов на должности

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 13:18

Издание The New York Times обнародовало перечень кандидатов в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа на ключевые должности в его администрации.

Как отмечает издание, в переходную команду Трампа, которую возглавил Майк Пенс - новоизбранный вице-президент, входят корпоративные консультанты, лоббисты и независимые эксперты.

Среди возможных претендентов на пост госсекретаря - Джон Болтон - экс-представитель США в ООН времен Джорджа Буша, известный своим критическим отношением к ООН, Боб Коркер - сенатор от штата Теннесси и глава комитета по иностранным делам Сената, Ньют Гингрич - экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, Залмай Халилзад - экс-посол США в Афганистане и Стэнли МакКристл - экс-командующий армией США в Афганистане

Среди кандидатов на должность секретаря казначейства - Томас Баррак - исполнительный председатель Colony Capital, частный инвестор в недвижимость, Джеб Хенсарлинг - республиканец, член Палаты представителей США, Стивен Мнучин - банкир, экс-глава одной из крупнейших инвестиционных компаний "Goldman Sachs" и основной  "финансист" избирательной кампании Трампа, и Тим Поленти - политик польско-немецкого происхождения, экс-губернатор Миннесоты. Как известно, среди полномочий Департамента казначейства США - введение, поддержания или отмены финансовых санкций против внешних врагов.

Новый министр обороны, как ожидается, будет формировать борьбу против ИГИЛ. При этом, вероятно, две инициативы Барака Обамы - участие женщин в боевых действиях и разрешение транссексуалам открыто служить в армии - могут быть свернуты.

Среди кандидатов - Келли Ейотт - сенатор США, член комитета Сената по вооруженным силам, отставной генерал-лейтенант армии США Майкл Флинн - экс-директор разведуправления Минобороны, Стивен Хедли - экс-советник президента США Дж.Буша по нацбезопасности, Джон Кайл - экс-сенатор от Аризоны, Джефф Сешнс - сенатор от Алабамы, является известным противником иммиграции.

На должность генерального прокурора в новой администрации Трампа, который может реализовать угрозы нового президента США в адрес Хиллари Клинтон о ее заключении, претендуют Крис Кристи - губернатор штата Нью-Джерси, член и один из руководителей Республиканской партии, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, и уже упоминавшийся Джефф Сешнс.

На должность главы департамента США внутренних дел, который может изменить решение времен Обамы по уменьшению разведки нефти, угля и газа и о содействии развитию ветровой и солнечной энергии на общественных землях - Джен Брюэр - экс-губернатор Аризоны, Роберт Грейди - частный инвестор, Харольд Хамм - предприниматель, один из богатейших людей мира, его компания Continental Resources добывает газ и нефть в 13 штатах США, другая - крупнейший перевозчик нефтепродуктов в США, Форрест Лукас - бизнесмен, основатель и президент Lucas Oil, и экс-губернатор Аляски Сара Пэйлин.

Роберт Грейди и Харольд Хамм также, по данным издания, претендующие на должность главы департамента энергетики США, одна из основных компетенций которого - управление арсеналом ядерного оружия страны. Также эту должность может занять Джеймс Коннотон - экс-советник Буша по экологическим вопросам.

Национальную разведку может возглавить Майкл Флинн - экс-директор Агентства военной разведки, Фрэнсис Таунсенд - экс-советник внутренней безопасности времен Дж.Буша, и экс-главы комитета по разведке Питер Хоэкстра и Майк Роджерс. Новый глава разведки, как отмечает NYT, должен будет воплощать в жизнь анонсированные Трампом жесткие тактики допроса для подозреваемых в терроризме.

"Связными" Трампа в Белом доме с ключевыми политическими игроками Вашингтона, опыта общения с которыми новый президент США фактически не имеет, могут стать Стивен Бэннон - редактор "Breitbart News" и руководитель избирательной кампании Трампа или Райнс Прибес - председатель Республиканского национального комитета.

Украинская правда

Темы: США Трамп
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