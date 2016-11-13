Нова адміністрація Трампа: NYT назвав претендентів на посади

Видання The New York Times оприлюднило перелік кандидатів у команді новообраного президента США Дональда Трампа на ключові посади в його адміністрації.

Як зазначає видання, до перехідної команди Трампа, яку очолив Майк Пенс - новообраний віце-президент, входять корпоративні консультанти, лобісти та незалежні експерти.

Серед можливих претендентів на посаду держсекретаря - Джон Р. Болтон - екс-представник США в ООН за часів Джорджа Буша, відомий своїм критичним ставленням до ООН, Боб Коркер - сенатор від штату Теннессі та голова комітету у закордонних справах Сенату, Н'ют Гінгріч - екс-спікер Палати представників Конгреса США, Залмай Халілзад - екс-посол США в Афганістані та Стенлі МакКрістл - екс-командувач армії США в Афганістані

Серед кандидатів на посаду секретаря казначейства - Томас Баррак - виконавчий голова Colony Capital, приватний інвестор у нерухомість, Джеб Хенсарлінг - республіканець, член Палати представників США, Стевен Мнучін - банкір, екс-глава однієї з найбільших інвестиційних компаній "Goldman Sachs" та основний "фінансист" виборчої кампанії Трампа, та Тім Поленті - політик польсько-німецького походження, екс-губернатор Міннесоти. Як відомо, серед повноважень Департаменту казначейства США - запровадження, підтримання чи скасування фінансових санкцій проти зовнішніх ворогів.

Новий міністр оборони, як очікується, формуватиме боротьбу проти ІДІЛ. При цьому ймовірно дві ініціативи Барака Обами - участь жінок у бойових діях та дозвіл транссексуалам відкрито служити в армії - можуть бути згорнуті.

Серед кандидатів - Келлі Ейотт - cенатор США, член комітету Сенату з питань збройних сил, відставний генерал-лейтенант армії США Майкл Флінн - екс-директор Розвідуправління Міноборони, Стівен Хедлі - екс-радник президента США Дж.Буша з нацбезпеки, Джон Кайл - екс-сенатор від Аризони, Джефф Сешнс - сенатор від Алабами, є відомим противником імміграції.

На посаду генерального прокурора у новій адміністрації Трампа, який може реалізувати погрози нового президента США на адресу Хілларі Клінтон щодо її ув'язнення, претендують Кріс Крісті - губернатор штату Нью-Джерсі, член і один з очільників Республіканської партії, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, та вже згадуваний Джефф Сешнс.

На посаду очільника департаменту США внутрішніх справ, який може змінити рішення часів Обами щодо зменшення розвідки нафти, вугілля і газу та сприяння розвитку вітрової та сонячної енергії на громадських землях - Джен Брюер - екс-губернатор Арізони, Роберт Грейді - приватний інвестор, Харольд Хамм - підприємець, один з найбагатших людей світу, його компанія Continental Resources видобуває газ та нафту у 13 штатах США, інша - найбільший перевізник нафтопродуктів в США, Форрест Лукас - бізнесмен, засновник та президент Lucas Oil, та екс-губернатор Аляски Сара Пейлін.

Роберт Грейді та Харольд Хамм також, за даними видання, претендують на посаду очільника департамента енергетики США, одна з основних компетенцій якого - управління арсеналом ядерної зброї країни. Також цю посаду може обійняти Джеймс Коннотон - екс-радник Дж.Буша з екологічних питань.

Національну розвідку може очолити Майкл Флінн - екс-директор Агентства військової розвідки, Френсіс Таунсенд - екс-радник внутрішньої безпеки за часі Дж.Буша, та екс-голови комітету з розвідки Пітер Хоекстра і Майк Роджерс. Новий глава розвідки, як зазначає NYT, повинен буде реалізовувати анонсовані Трампом жорсткі тактики допиту для підозрюваних у тероризмі.

"Зв'язковими" Трампа у Білому домі з ключовими політичними ігроками Вашінгтона, досвіду спілкування з якими новий президент США фактично не має, можуть стати Стівен Беннон - редактор "Breitbart News" та керівник виборчої кампанії Трампа або Райнс Прібес - голова Республіканського національного комітету.

Українська правда