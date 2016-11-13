Выборы в Молдове: Пророссийский кандидат выигрывает президентские выборы

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 23:44

Центризбирком Молдавии обнародовал предварительные итоги президентских выборов, которые свидетельствуют о победе Игоря Додона.

Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

После подсчета 96% голосов Додон получил 55,45% поддержки, его соперницу, кандидата от проевропейских сил Майя Санду поддержали 44,55%.

Таким образом, Санду потеряла даже теоретическую возможность наверстать отставание.

 

В то же время, результат еще может незначительно измениться - в частности сейчас подсчитаны результаты голосования на всех зарубежных участках, где Санду имеет преимущество.

Как сообщалось ранее, на выборах в Молдове зарубежные участки бьют рекорды, на ряде участков закончились бюллетени.

Европейская правда 

Темы: Молдова виборы
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