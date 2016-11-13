Выборы в Молдове: Пророссийский кандидат выигрывает президентские выборы

В то же время, результат еще может незначительно измениться - в частности сейчас подсчитаны результаты голосования на всех зарубежных участках, где Санду имеет преимущество.

Как сообщалось ранее, на выборах в Молдове зарубежные участки бьют рекорды, на ряде участков закончились бюллетени.

Европейская правда