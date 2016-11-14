ФСБ показала "признания" задержанных в Крыму "диверсантов"

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Понедельник, 14 ноября 2016, 11:22
Алексей Бесcарабов и Дмитрий Штыбликов

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала кадры якобы признания людей, задержанных в Крыму как украинских "диверсантов".

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Арестованные в Севастополе Алексей Бесарбов и Дмитрий Штыбликов на видео говорят, что им якобы поручили подготовку диверсий и сбор разведданных в Крыму.

"До вхождения Крыма в состав России я работал под легендой журналиста общественно организации Центр "Номос", – рассказал Штыбликов на камеру.

По его словам, эта организация собирала информацию о безопасности Черноморского региона, изучала внутриполитическую обстановку, деятельность националистических организаций, казаческих организаций и организаций крымских татар.

После аннексии Крыма Россией Штыбликов "поменял легенду" и, по его словам, устроился работать в одно из отделений Министерства обороны России как гражданский служащий.

По словам мужчины, в его задачи входили "сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей Вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре, задачах воинских подразделений на территории Крыма", а также освещение информации о военных учениях в Крыму..

Бесарбов утвердительно ответил на камеру: "Я являюсь военнослужащим Министерства обороны Украины". По его словам, он работал референтом и старшим референтом информационно-аналитического отдела ВМС Украины в Одессе, а позже – офицером отдела специальной разведки штаба ВМС.

На прошлой неделе ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины". Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович.

Трое подозреваемых в подготовке диверсий арестованы.

Управление разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Темы: Росcия ФСБ
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:58
Головне питання: ці хлопці є громадянами України, чи - Росії ? Якщо наші - треба негайно консулові бігти зустрічатися, почути особисто - що ж то за зізнання. Якщо ні - то російські розбірки.
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