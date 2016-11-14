В регионах собирают учасников Псевдомайдана за 500 гривен – БПП

Заместитель председателя депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что в регионах оппозиционные силы набирают участников акций протеста в Киеве, предлагая 500 гривен в сутки.

Об этом она сказала во время Согласительного совета в понедельник.

"Депутаты нашей фракции зафиксировали по регионам Украины "собирателей", которые обещают 500 гривен за сутки желающим принять участие в этих мнимых акциях протеста", – сообщила Луценко.

"За какие деньги сей невиданный банкет во время войны?", – отметила Луценко, перейдя на русский язык.

По ее словам, обидно, что среди организаторов подобных акций как "бывшие представители Партии регионов, которые расстреливали людей на Майдане, так и представители оппозиционных сил, которые тогда сидели в тюрьме".

"Дико слышать о союзе, который пытается оседлать эти акции протеста этот так называемый Псевдомайдан в точнее Антимайдан", – сказала Луценко.

"Остается вывод, что на дестабилизацию внутри страны идут кровавые деньги Кремля. Потому что главная задача Путина и России это попытка сорвать на саммите 24 ноября предоставление Украине безвизового режима с ЕС", – отметила нардеп.

"Мы, как партия власти, которая взяла на себя ответственность, призываем сознательных украинцев не поддерживать эти показные акции", – призвала Луценко.

Как известно, 14 ноября возле НБУ около 300 человек митингуют с требованием отправить в отставку главу ведомства Валерию Гонтареву, снизить курс доллара и евро к 8 и 11 грн соответственно.

Ранее сообщалось, 14 ноября Национальная полиция и Национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.

В СБУ заявили, что Россия готовится провести в Украине в ноябре ряд акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.

Валентина Романенко, УП