Климпуш-Цинцадзе не согласовывала кандидатуру Деевой для МВД

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Понедельник, 14 ноября 2016, 19:22

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не давала согласия на назначение Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел.

Это сообщил депутат "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко в Facebook и подтвердили в офисе вице-премьера.

Черненко напомнил слова главы МВД Арсена Авакова о том, что Деева прошла собеседование и была согласована вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе. "Однако, позднее слова о согласовании Деевой профильным вице-премьером из записи Авакова исчезли", – отметил он.

"Из своих источников я узнал, что такое собеседование действительно имело место, но результат был противоположен тому, о котором написал Аваков. Климпуш-Цинцадзе не согласовала Дееву, тем не менее назначение состоялось", – сообщил Черненко.

Источники "Украинской правды" в офисе Климпуш-Цинцадзе сообщили, что собеседование с Деевой было в сентябре – и вице-премьер по евроинтеграции не поставила свою подпись на представлении и предложила дополнительно проверить эту кандидатуру.

Однако на заседании Кабинета министров Дееву согласовали в то время, как Климпуш-Цинадзе была в командировке и не могла возразить.

Процедура формально не нарушена, потому что решение принимает Кабмин, однако о согласовании говорить не приходится.

Как известно, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что молодая женщина сможет "оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами".

Однако назначение Деевой вызвало живое обсуждение общественности. Кроме того, сеть взорвали ее интимные фотографии.

Муж Деевой Георгий заявил о травле и пообещал иски к СМИ из-за скандальных публикациях о личной жизни Анастасии.

Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

Темы: МВД Кабинет министров
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IP: 176.122.126.---Andrey Kononenko14.11.2016 20:59
Нічого страшного якщо все таки звільнять Настю Дєєву. Зараз як раз є вакантна посада Голови Національної поліції України, тож Аваков має повне право сам призначити Настю на цю посаду, тим паче вона вже попрацювала на відповідальній посаді у якості заступника МВС, отже як талановита людина зможе і поліцаями керувати! Слава Україні!
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