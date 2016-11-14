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Новая заместитель Авакова будет судиться за "фейки" и "травлю" со СМИ

Понедельник, 14 ноября 2016, 16:47

Новая заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева будет подавать иски к СМИ из-за скандальных публикаций о ее личной жизни.

Об этом сообщил ее супруг Георгий Деев в Facebook.

"Хочу обратиться к тем, кто реализовал эту травлю, основанную на системном сливе и на миксе личных фотографий с фейковыми. Все эти СМИ, со странными доменами типа in.ua, будут указаны в судебном иске", – написал он.

"И нет, я не тешу себя надеждой выиграть суд, я просто буду отстаивать честь моей жены. Потому что у вас нет права вторгаться в нашу приватную жизнь", – заявил Деев.

"Вы можете давать оценку опыту, профессионализму, проектам (жаль, что в МВД не ознакомили общественность с профайлом Анастасии Деевой) и – черт с ним – оценивайте даже возраст. Вы также можете обсуждать бумажку, на которой чьи-то руки напечатали "10 лет стажа", но вы не будете вторгаться в наше личное пространство", – добавил он.

По словам Георгия Деева, "черные комментаторы", оскорбив его семью, "собственноручно загнали себя в средневековье".

Он также написал, что Анастасия Деева из-за скандалов сказала, что больше никогда не сможет любить людей, – но и поблагодарил тех, кто поддержал ее.

Как известно, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что молодая женщина сможет "оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами".

Однако назначение Деевой вызвало живое обсуждение общественности. Кроме того, сеть взорвали ее интимные фотографии.

Алена Рощенко, УП

Темы: МВДСМИ
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