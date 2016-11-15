Генпрокуратура кличе Порошенка на допит за два тижні
Генеральна прокуратура викликає на допит 29 листопада президента Петра Порошенка в справі про злочини проти активістів Євромайдану в січні-лютому 2014 року.
Про це начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив "Українським новинам".
"Нещодавно направили повістку в Адміністрацію на 29 листопада", – сказав він.
За його словами, Порошенка викликають для допиту як свідка.
Час допиту президента Горбатюк не уточнив.
"Українська правда" звернулася до Адміністрації президента з проханням про коментар щодо цього.
Як відомо, 8 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишніх й нинішніх високопосадовців викликають на допити у "майданівських справах".
Зокрема, у ГПУ анонсували допити Петра Порошенка після повернення зі Сполучених Штатів Америки.
Речник глави держави Святослав Цеголко заявляв, що Порошенко прибуде до слідчих після офіційного виклику на допит.