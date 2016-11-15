Ляшко заявил, что на Шухевича готовят покушение

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Вторник, 15 ноября 2016, 13:52
Олег Терещенко

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что представители "московского врага" намерены убить депутата от этой партии Юрия Шухевича для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во вторник. Рядом на трибуне с ним стоял сам Шухевич, а за ней – другие депутаты от фракции. Сам Шухевич никаких заявлений не сделал.

 

"Сегодня в отношении нашего коллеги, политзаключенного, Героя Украины Юрия Шухевича была совершена попытка циничной провокации. После этого мы получили сообщение из надежных источников, что жизни Юрия Шухевича угрожает опасность. Что нашего коллегу могут убить, для того чтобы использовать это убийство для дестабилизации ситуации в Украине, для реализации московского плана подрыва Украины изнутри", – заявил он.

По мнению Ляшко, Шухевича хотят использовать "как сакральную жертву, как это было в случае с Георгием Гонгадзе".

В связи с этим он обратился к президенту и главе СБУ с просьбой обратить на это внимание и предоставить Шухевичу охрану. Самого Шухевича он призвал быть осторожным и в ближайшее время не появляться в публичных местах.

Как известно, во вторник спикер Андрей Парубий, объявляя выступление Шухевича с трибуны, заявил, что тот будет выступать от фракции "Батькивщина". Когда его вывели на трибуну, к нему подбежал Ляшко и начал громко возмущаться, почему Шухевича объявили от "Батькивщины" и призвал его "не раскалывать фракцию".

В ответ Шухевич повторял, что будет выступать не от "Батькивщины" и настаивал, что хочет выступить.

"Для чего вы даете возможность раскалывать фракцию? Я сказал, что подойду к вам после моего выступления", – заявил Ляшко.

"Не подошли", – ответил Шухевич.

"Я в 80 лет вас привел в депутаты из уважения к вам! Я прошу уважать меня и не давать использовать вас, уважаемого человека, в политических манипуляциях. Вы выступите от моей фракции, членом которой вы являетесь и от любой другой фракции, которая подпишется (под выступлением – ред.), но не от "Батькивщины", – сказал он.

Потом Ляшко вышел на трибуну и обратился к председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"То, что вы делаете, Юля, это нечестно. Я не вывожу ваших депутатов от нашей фракции!" – заявил он.

После этого Шухевич еще некоторое время оставался на трибуне и настаивал на выступлении, однако Парубий заявил, что две фракции – в том числе Радикальной партии настаивают на перерыве и объявил его. Ляшко и Андрей Лозовой отвели Шухевича под руки от трибуны.

По данным журналиста Татьяны Даниленко, выступить с трибуны Шухевича подговорила именно Тимошенко. По ее словам, тот намеревался "произнести резкую антипрезидентскую речь, со словами "импичмент", "Минск", "тарифы".

Как известно, Юрий Шухевич является сыном главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Олег Шанковский, УП

Темы: Ляшко убийство
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IP: 91.222.168.---MR_Holms15.11.2016 14:04
...Ляшко вчера отхватил по рылу, а сегодня уже несет ахинею... вывод, Ляшка по голове бить нельзя... лучше веслом, или бейсбольной битой по "фаберже"...)
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IP: 95.133.225.---Brokerman15.11.2016 14:03
Ляшко что-то задумал, чего-то испугался.. Кэшовец с вилами!
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