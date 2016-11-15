Лещенко: братья Дубневичи обогащаются на госзакупках "Укрзализныци"

Депутат от БПП Сергей Лещенко обращает внимание антикоррупционных органов на конфликт интересов у его соратников Богдана и Ярослава Дубневичей, которые курируют госзакупки для "Укрзализныци".

Также он призывает принять Кодекс добропорядочности Верховной Рады, который бы позволил на уровне парламента делать невозможным конфликты интересов.

"Транспортная сфера остается одной из самых коррумпированных в государстве, из которой кормятся несколько кланов, которые относятся ко Блоку Порошенко и "Народному фронту", – сказал Лещенко на брифинге в парламенте.

"Двое депутатов, братья Дубневичи, которые задекларировали 700 миллионов гривен налички, которые являются фактически "смотрящими" за транспортной сферой, которые имеют откровенный конфликт интересов и при этом продолжают обогащаться на этом направлении. Речь идет о государственных закупках в системе "Укрзализныци", – заявил он.

Лещенко уточнил, что "во времена Януковича товарную позицию скрепления и прокладки тогда закрывал депутат Вилен Шатворян, фирма которого "Евроинвестбуд" поставляла на железную дорогу соответствующую номенклатуру товаров".

"Но когда сменилась власть, то эту самую номенклатуру товаров начали поставлять братья Дубневичи, один из которых возглавил транспортный комитет и который фактически является куратором всей "Укрзализныци" на уровне Верховной Рады", – сказал депутат.

"При этом стремительный рост происходил фактически как по нотам. Если в первый год после Майдана в 2013 году компания, приближенная к братьям Дубневичам поставляла на сумму 103 миллиона гривен, то уже в 2015 году объемы растут до 173 миллионов гривен, а по состоянию на лето этого года суммарно это предприятие поставляло уже на сумму 300 миллионов гривен лишь по двум позициям – скрепление и прокладка для железной дороги", – добавил он.

По данным Лещенко, "братья контролируют директора по инфраструктуре "Укрзализныци" господина Михальчука, а также заместителя (руководителя) по вопросам закупок на железной дороге Эдуарда Пушкаренко, который тоже был помощником депутата в Верховной Раде"

"То, что происходит, – это откровенный конфликт интересов, когда с одной стороны депутаты отвечают за транспортную сферу на уровне Верховной Рады, а с другой стороны имеют бизнес-интересы здесь, а с третьей стороны декларируют головокружительные суммы доходов – только денежной налички 700 миллионов гривен. Это деньги, которые невозможно даже сложить в этом помещении", – сказал депутат.

"Это все должно быть предметом расследования со стороны антикоррупционных органов, но так же это должно быть урегулировано на уровне специального документа, который называется Этический кодекс, или Кодекс добропорядочности Верховной Рады, который должен быть принят для того, чтобы такие конфликті интересов в дальнейшем решались на уровне самого парламента – и чтобы такие случаи в дальнейшем не имели места", – добавил Лещенко.

Он пообещал следить за подобными проявлениями конфликта интересов и предавать их огласке.

Алена Рощенко, УП