В Минске снова будут говорить о разведении войск в Станице Луганской

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 23 ноября будут обсуждаться вопросы отведения войск и прекращения огня в районе пгт Станица Луганская Луганской области и вопрос обмена заложниками.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает Интерфакс-Украина.

На вопрос журналистов о планах на предстоящую встречу он рассказал: "Мы до сих пор не отвели войска от Станицы Луганской на километр туда и назад… Этот вопрос. Потом вопрос – обмен незаконно задержанных лиц".

Представитель Украины напомнил, что незаконные вооруженные формирования не выполняют необходимого для отвода войск условия - устойчивого прекращения огня.

"Там (в Станице Луганской) проблема очень простая: семь дней без выстрелов. И каждый раз в последний день та сторона начинает стрельбу. Мы сказали: ни в коем разе мы на это (отвод войск в таких условиях) не пойдем", - сказал Кучма.

Касательно вопроса обмена пленными, он отметил, что в поданном боевиками списке на обмен, так называемом "списке 600", большинство лиц не имеют отношения к зоне проведения антитеррористической операции.

"Когда они подают списки, то когда наши проверяют этих людей – 600 с лишним – так там большинство не имеет отношения вообще к зоне АТО", - сказал Кучма.

"Вопрос, для чего они дают это, понятен, я думаю: чтобы туда допускали Международный Красный Крест. Потому что действительно должен быть контроль", - добавил представитель Украины.

Кучма отметил, что вопрос незаконно удерживаемых лиц поднимается на каждом заседании ТКГ в Минске.

Кроме того, по его словам, обсуждается "слишком много вопросов и проблем, помимо войны", включая социальные и экономические.

"Они не на виду, эти проблемы, но с точки зрения людей они очень важные", - отметил Кучма.

При этом он подчеркнул, что "главное достижение Минских договоренностей – прекратилась война".

"Все-таки количество погибших, давайте вспомним, за это время (с начала конфликта на Донбассе) где-то 10 тыс", - напомнил представитель Украины.

Кучма также добавил, что "главное действующее лицо в этой ситуации, от которого зависит, будет ли война или замороженный конфликт или еще что-то, – это Россия".

Как сообщалось, представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что "ДНР" и "ЛНР" предлагают Киеву обменять 47 украинских пленных на 618 их.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что по состоянию на 14 сентября, согласно данным СБУ в заложниках у боевиков находятся 112 человек.

17 сентября из плена боевиков были освобождены двое граждан Украины - Владимир Жемчугов и Юрий Супрун.