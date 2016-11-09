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Возле Станицы Луганской разведение сил невозможно – штаб

Среда, 9 ноября 2016, 12:19

В штабе АТО констатируют невозможность разведения сил и средств возле Станицы Луганской с учетом нарушения боевиками рамочного соглашения от 21 сентября.

Об рассказал на брифинге в среду спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Отметим, что учитывая регулярные и систематические обстрелы со стороны противника в Станице Луганской, разведение сил и средств сторон там пока невозможно", – сказал полковник.

Лысенко сообщил, что всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

Как известно, согласно рамочного решения Трехсторонней контактной группы, разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь после 7 дней соблюдения режима прекращения огня.

Валентина Романенко, УП

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Темы: АТОМинские соглашения
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