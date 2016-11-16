Проти резолюції ООН про права людини в Криму голосувало 23 країни

Проти проекту резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму в Третьому комітеті Генасамблеї ООН проголосували представники 23 країн, ще 76 утрималися.

Український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, проти голосували: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан , Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве.

Як повідомляла заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар, представник Росії виступив різко проти проекту резолюції, стверджував про "російський Крим" і звинувачував у порушенні прав людини Україну.

Раніше у вівторок делегація Білорусі в Третьому комітеті спробувала домогтися зняття проекту резолюції по Криму, заявивши про політизацію питання прав людини, але цю пропозицію підтримали лише 32 делегації, 101 проголосували проти і 37 утрималися.

Як повідомлялося, у схваленій ООН резолюції засуджуються "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи і практика щодо жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади ".

Вперше в документах ООН Росія називається державою-окупантом, а АР Крим i Севастополь тимчасово окупованою територією.