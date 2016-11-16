Еврокомиссар Эттингер пользовался частным самолетом лоббиста Кремля
Европейского комиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Эттингера подозревают в нарушении этических норм для членов Еврокомиссии.
Об этом пишет EUobserver.
По данным издания, Эттингер использовал частный самолет, предоставленный немецким бизнесменом с сильными связями в Кремле.
Он вылетел из Брюсселя в Будапешт 18 мая на самолете Клауса Мангольда, почетного консула России в Германии, который выступает за снятие санкций ЕС и которого считают промосковским лоббистом в Германии
Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму.
Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold.— Günther H. Oettinger (@GOettingerEU) November 15, 2016
Сам Эттингер отвергает любые подозрения, заявив, что полетел на самолете Мангольда только для того, чтобы успеть на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Утверждения безосновательны: из-за большого количества встреч я не мог лететь регулярным рейсом, чтобы успеть на ужин с премьером Орбаном. Венгрия предложила самолет Мангольда", - Эттингер написал в Twitter.
Напомним, две недели назад Эттингер оказался в центре скандала из-за ряда высказываний. В частности, он назвал китайский народ "узкоглазыми", пошутил о "принудительных однополых браках" и обругал бельгийский регион Валлония за попытки остановить подписание соглашения ЕС-Канада.
Отметим, что в начале ноября президент Еврокомиссии объявил о повышении Эттингера, который займет должность вице-президента по вопросам бюджета.