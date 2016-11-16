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Єврокомісар Еттінгер користувався приватним літаком лобіста Кремля

Середа, 16 листопада 2016, 09:27

Європейського комісара з питань цифрової економіки Гюнтера Еттінгера підозрюють у порушенні етичних норм для членів Єврокомісії.

Про це пише EUobserver.

За даними видання, Еттінгер використав приватний літак, наданий німецьким бізнесменом з сильними зв'язками у Кремлі.

Він вилетів з Брюсселя в Будапешт 18 травня на літаку Клауса Мангольда, почесного консула Росії в Німеччині, який виступає за зняття санкцій ЄС, і якого вважають промосковським лобістом у Німеччині

Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму.

Сам Еттінгер відкидає будь-які підозри, заявивши, що полетів на літаку Мангольда тільки для того, щоб встигнути на зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Твердження безпідставні: через велику кількість зустрічей я не міг летіти регулярним рейсом, щоб встигнути на вечерю з прем'єром Орбаном. Угорщина запропонувала літак Мангольда", - написав Еттінгер у Twitter.

Нагадаємо, два тижні тому Еттінгер опинився у центрі скандалу через низку висловлювань. Зокрем, він назвав китайський народ "вузькоокими", пожартував про "примусові одностатеві шлюби" і вилаяв бельгійський регіон Валлонія через намагання зупинити підписання угоди ЄС-Канада.

Зазначимо, що на початку листопада президент Єврокомісії оголосив про підвищення Еттінгера, який обійме посаду віце-президента з питань бюджету.

Європейська правда

Теми: ЄСРосія
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