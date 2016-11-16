Чубаров: Украина может выдать России людей, которых незаконно обвиняют

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Среда, 16 ноября 2016, 12:28

Депутат от БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что в тюрьмах Украины содержится ряд людей, которые незаконно преследуются в России и могут быть ей выданы.

Об этом он заявил в среду, выступая с трибуны парламента.

По его словам, эта ситуация является вопиющей.

"Россия засыпала нас запросами относительно выдачи ее граждан, которые пытаются найти убежище здесь, в Украине. ... Россия обвиняет своих граждан в преступлениях, которые они никогда не совершали", – сказал он.

Чубаров добавил, что лично занимается делами двух людей, выдачи которых добивается Россия.

"Это Мейриев Руслан, который, кстати, жил в Крыму и после оккупации выехал с семьей в материковую Украину. И он сейчас лишен свободы и ожидает на выдачу. А также Исаков Шахбан, который имеет семь детей и он тоже на территории Украины", – сказал Чубаров.

Он допустил, что в этой ситуации возможен сговор между работниками СБУ, прокурорами и судьями, которые нечестно исполняются свои обязанности.

"Такое впечатление, что мы спешим выдать людей России, чтобы она их наказала безвинно ... нельзя выдавать воюющей стране, стране-агрессору тех людей, которые у нас ищут убежища", – добавил он.

По словам Чубарова, эти люди проходят по тем же статьям, что и он сам и лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Он призвал Минюст подумать об осуществлении общественного контроля над такими вещами, "чтобы мы не выдавали людей на смерть".

Чубаров также добавил, что профильные комитеты Верховной Рады избегают рассмотрения этой темы.

Олег Шанковский, УП

Темы: Чубаров Росcия права человека Верховная Рада
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