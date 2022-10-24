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Чубаров предлагает "переформатировать" автономный статус Крыма

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 16:15
Рефат Чубаров, фото: Facebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на саммите "Крымская платформа" в Загребе предложил внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как национально-территориальной автономии в составе Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Чубарова: "Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, которая создана по национально-территориальному признаку, как форма самоопределения коренного народа Крыма - крымскотатарского".

Детали: Чубаров пояснил, что согласно Конституции, Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус.

По его словам, "наконец надо определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства".

Чубаров считает, что через такой механизм необходимо одновременно решать вопросы укрепления "украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности".

Темы: ЧубаровКрым
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