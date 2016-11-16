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Чубаров: Україна може видати Росії людей, яких безпідставно звинувачують

Середа, 16 листопада 2016, 11:28

Депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров стверджує, що в тюрмах України утримєються низка людей, які незаконно переслідуються в Росії і можуть бути їй видані.

Про це він заявив у середу, виступаючи з трибуни парламенту.

За його словами, ця ситуація є кричущою.

"Росія засипала нас запитами щодо видачі її громадян, які намагаються знайти притулок тут, в Україні. … Росія звинувачує своїх громадян в злочинах, які вони ніколи не скоювали", – сказав він.

Чубаров додав, що особисто опікується справами двох людей, видачі яких добивається Росія.

"Це Мейрієв Руслан, який, до речі, жив в Криму і який після окупації виїхав з сім'єю до материкової України. І він зараз позбавлений волі і чекає на видачу. А також Ісаков Шахбан, який має сім дітей і він теж на території України", – сказав Чубаров.

Він допустив, що в цій ситуації можлива змова між працівниками СБУ, прокурорами та суддями, які нечесно виконуються свої обов'язки.

"Таке враження, що ми поспішаємо видати людей Росії, щоб вона їх покарала безвинно … Не можна видавати воюючій країні, країні-агресору тих людей, які у нас шукають притулку", – додав він.

За словами Чубарова, ці люди проходять за тими ж статтями, що і він сам та лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Він закликав Мін'юст подумати про здійснення громадського контролю над такими речами, "щоб ми не видавали людей на смерть".

Чубаров також додав, що профільні комітети Верховної Ради уникають розгляду цієї теми.

Олег Шанковський, УП

Теми: ЧубаровРосіяправа людиниВерховна Рада
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