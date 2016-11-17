Адвокат: ФСБ вывезло крымского татарина в психбольницу

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Четверг, 17 ноября 2016, 10:24

Одного из шестерых задержанных в Крыму по "делу Хизб-ут Тахрир", крымского татарина Муслима Алиева насильно вывезли в психбольницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"В настоящий момент ждём подтверждения либо опровержения информации! Муслим Алиев, обвиняемый по ч. 1, ст. 205.5 УК, по т.н. "делу Хизб-ут Тахрир", из шестерых арестованных по Ялтинскому региону и Алушты, сегодня вывезен в психиатрическую больницу, вероятней всего, для принудительной психиатрии", - написал адвокат.

По его словам, Муслим Алиев, как и другие, в поддержку Ильми Умерова, отказался от прохождения "добровольной" психиатрии.

"Мы предполагаем, что ФСБ начало реализацию массовой карательной психиатрии в отношении шестерых крымских татар мусульман", - написал Курбединов.

Он также призвал мировое сообщество не оставаться в стороне.

"По факту Ильми Умерова необходимо мировому сообществу поставить точку в такой возрождающейся практике нквдкгб и не допустить массовых психиатрических процедур и преследований", - отметил он.

В августе в психбольницу насильно поместили заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова, он вышел оттуда 7 сентября. 

Темы: крымские татары Крым
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