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Адвокат: ФСБ вивезло кримського татарина в психлікарню

Четвер, 17 листопада 2016, 09:24

Одного з шістьох затриманих в Криму у "справі Хізб-ут Тахрір", кримського татарина Мусліма Алієва насильно вивезли до психлікарні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Наразі чекаємо підтвердження або спростування інформації! Муслім Алієв, обвинувачений за ч. 1, ст. 205.5 КК, у т.зв. "справі Хізб-ут Тахрір", з шістьох заарештованих по Ялтинському регіону і Алушті, сьогодні вивезений в психіатричну лікарню, скоріш за все, для примусової психіатрії", - написав адвокат.

За його словами, Муслім Алієв, як й інші, на підтримку Ільмі Умерова, відмовився від проходження "добровільної" психіатрії.

"Ми припускаємо, що ФСБ розпочало реалізацію масової каральної психіатрії щодо шістьох кримських татар мусульман", - написав Курбедінов.

Він також закликав світову спільноту не залишатися осторонь.

"За фактом Ільмі Умерова необхідно світовій спільноті поставити крапку у поновленій практиці нквд-кгб і не допустити масових психіатричних процедур і переслідувань", - зазначив він.

У серпні в психлікарню насильно помістили заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, він вийшов звідти 7 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКрим
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