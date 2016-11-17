Нардеп из "Видродження" установил рекорд по кнопкодавству
Народный депутат из группы "Видродження" Антон Яценко кнопкодавил во время голосования в парламенте.
Об этом в четверг сообщает сайт "Чесно".
Яценко нажал кнопку на 5 местах во время голосования за проект закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
"Сейчас это наиболее дерзкое нарушение принципа личного голосования в Верховной Раде VIII созыва", - сказано в сообщении.
Для Яценко это уже четвертый зафиксирован факт кнопкодавства.
Украинская правда
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