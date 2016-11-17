Нардеп из "Видродження" установил рекорд по кнопкодавству

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Четверг, 17 ноября 2016, 12:38

Народный депутат из группы "Видродження" Антон Яценко кнопкодавил во время голосования в парламенте.

Об этом в четверг сообщает сайт "Чесно".

Яценко нажал кнопку на 5 местах во время голосования за проект закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

 
Антон Яценко
фото: Чесно

"Сейчас это наиболее дерзкое нарушение принципа личного голосования в Верховной Раде VIII созыва", - сказано в сообщении.

Для Яценко это уже четвертый зафиксирован факт кнопкодавства.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Кнопкодавство
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