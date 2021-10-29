Движения ЧЕСТНО – десять лет. Кто творит необратимые изменения в Украине?

Десять років тому 12 громадських організацій вирішили об’єднатися у Рух ЧЕСНО. Тоді перед парламентськими виборами громадський сектор гостро відчував потребу фільтрувати Верховну Раду і зробити так, щоб народні депутати не кнопкодавили і не прогулювали роботу. За ці десять років нам багато що вдалося і час ставити нові цілі.

У боротьбі за якісний парламентаризм

Команда Руху ЧЕСНО захистила статтю Конституції про персональне голосування. Кнопкодавства у парламенті більше немає. А прогульники зараз недоотримують гроші.

Це так звана "сумна економія", бо, звісно, краще б депутати якісно працювали на благо громадян, аніж прогулювали засідання Ради. Але принаймні за прогули вже карають.

Ми також виявляємо, як депутати утворюють групи за інтересами і лобіюють потрібні їм поправки або поправковим спамом завалюють необхідні країні реформи.

У парламентському напрямі працюють Олександр Саліженко та Руслана Величко. І зараз одне з ключових завдань — якісно завершити виборчу реформу.

Тобто за ці десять років нам вдалося вирішити одні з ключових питань, які стояли перед Рухом ЧЕСНО. На додаток, щоб якісно фільтрувати не лише Верховну Раду, але й ради всіх рівнів, Рух ЧЕСНО запустив унікальну базу даних про політиків – Політхаб.

Зміна політичної культури

База даних Політхаб не просто дає виборцям біографію про політика. Вона містить маркери доброчесності. Також у Політхабі можна побачити інформацію щодо суспільно важливих голосувань.

До прикладу, про те, хто з народних депутатів голосував за пролонгування перебування Чорноморського флоту на території України і тим самим створив плацдарм для окупації Криму.

На зміну політичної культури націлений ще один проєкт ЧЕСНО – Музей агітації та виборчого трешу. Саме тут ми тавруємо гречкосійство, клонування, "чорний піар".

Над зміною політичної культури працюють Андрій Дарковіч та Оксана Галькевич.

Політичні фінанси

Наша організація – одна з адвокатів реформи партійного фінансування. Уже шість років ми контролюємо фінанси політичних партій, захищаємо ідею державного фінансування, щоб зменшити вплив олігархів на політику.

Рух ЧЕСНО був першим, хто провів розслідування про фейкових донорів партій.

Але парламентські політсили поводять себе недоброчесно і, скориставшись ситуацією з пандемією, невиправдано дозволили собі не подавати звіти. Відтак виборці не знають, куди витратили 1,5 млрд з державного бюджету і хто фінансував місцеві вибори.

За таких умов Рух ЧЕСНО вимагає надавати державне фінансування лише тим партіям, які відзвітували за попередній квартал і до яких НАЗК не має зауважень.

Щоб контролювати фінанси партій, організація розробила інструмент "Золото партій". Ми знаємо, як партії витратили сім мільярдів гривень і про це може дізнатися кожен.

Партійні фінанси вивчають наші аналітики Ігор Фещенко та Наталія Патрикеєва.

Боротьба із незаконними забудовами у Києві

Дуже багато учасників Руху ЧЕСНО живуть у столиці і вболівають за розвиток міста. Ми як свідомі громадяни боремося за те, щоб зберегти культурні пам'ятки та зелені зони столиці.

Триває боротьба за збереження Поштової площі, де знайшли залишки вулиць часів Київської Русі, Гостиного двору, Біличанського лісу. І це далеко не вичерпний перелік історичних пам’яток і зелених зон, які потрібно захищати і берегти.

Два роки тому перед парламентськими виборами учасники Руху ЧЕСНО поставили собі за мету проаналізувати всіх кандидатів-мажоритарників. Це – надскладне завдання в умовах стислих термінів і значної кількості кандидатів. Нам це вдалося у партнерстві з "Українською правдою".

У команді цього напряму працюють Сергій Огородник та Ірина Латиш.

Боротьба з пандемією

Коронавірус став викликом для всієї країни. Наша команда одразу включилася у моніторинг ефективності дій влади на місцях та корупційних ризиків під час проведення медичних закупівель, які спрямовані на боротьбу з вірусом.

У партнерстві зі Світовим банком ЧЕСНО область за областю моніторить, як відбувається вакцинація, і вивчає, що можна зробити для підвищення її ефективності.

Ми також провели опитування громадян віком від 60 до 65 років, щоб зрозуміти, чому вони не вакцинуються. Такі дані дозволяють коригувати національну інформаційну кампанію.

Медіа

Зміни допомагають творити у державі не лише представники громадського сектору. Тут треба згадати і ЗМІ, які допомагають ГО доносити інформацію до виборців та політиків, які приймають важливі для громадян рішення. Журналісти для нас завжди – важлива частина команди.

Рух ЧЕСНО дякує за співпрацю "Українській правді", "Суспільному", "Українському радіо", "Лівому берегу", "Дзеркалу тижня", "Главкому", "Цензору", "ДетекторМедіа". Без вашої підтримки нам було б значно складніше, а іноді просто неможливо творити ці зміни в країні.

Дякую всім, хто ці десять років працював над незворотними змінами в країні. А громадян прошу підтримувати роботу громадських організацій і ЗМІ, які працюють для громадян.

Віта Думанська