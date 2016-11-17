США просит НФ и БПП рассмотреть "прослушку" для НАБУ

Посольство США в Украине направило письма к руководству Верховной Рады - спикеру Андрею Парубию и руководителям фракций коалиции - Народный Фронт и Блок Петра Порошенко с просьбой поддержать законопроект о "прослушке" для НАБУ.

Об этом на вечернем заседании сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я сам получил такое письмо. Я это письмо передал и во фракцию Блока Петра Порошенко, я передал во фракцию Народного Фронта на рассмотрение. Как только будет решение фракций, я тут же поставлю это на повестку дня сессии", - сказал Парубий.

Как известно, соответствующий проект закона был зарегистрирован полгода назад, и с момента регистрации ни разу не выносился на рассмотрение в сессионный зал.

С призывом о включении в повестку дня Рады законопроекта №4812, предоставляющая антикоррупционному бюро право на самостоятельное прослушивание, к спикеру обратился депутат Мустафа Найем.

"Насколько я знаю, этот законопроект поддержало и европейское общество, и в том числе, насколько мне известно, есть письма к посольству США на руководство фракций Народного фронта и БПП относительно поддержки этого законопроекта. Если это возможно, давайте включим его в повестку дня, так как это входит в нашу стратегию по тому, чтобы НАБУ стало наконец независимым и получило возможность снимать информацию по телекоммуникационным сетям самостоятельно, без вмешательства СБУ", - сказал Найем.

Ранее о необходимости усиления Антикоррупционного бюро самостоятельным правом на прослушку говорил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ган.

Как известно, последний меморандум между Украиной и МВФ содержит обязательства Украины предоставить НАБУ право на прослушку до конца ноября.