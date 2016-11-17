США просять НФ і БПП розглянути "прослушку" для НАБУ
Посольство США в Україні направило листи до керівництва Верховної Ради – спікера Андрія Парубія та керівників фракцій коаліції – Народний Фронт і Блок Петра Порошенка з проханням підтримати законопроект про "прослушку" для НАБУ.
Про це на вечірньому засіданні повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
"Я сам отримав такий лист. Я цей лист передав і у фракцію Блоку Петра Порошенка, я передав у фракцію Народного Фронту на розгляд. Як тільки буде рішення фракцій, я тут же поставлю це на порядок денний сесії", - сказав Парубій.
Як відомо, відповідний проект закону був зареєстрований пів року тому, і з часу реєстрації жодного разу не виносився на розгляд в сесійну залу.
Із закликом про включення у порядок денний Ради законопроекту №4812, що надає Антикорупційному бюро право на самостійне прослуховування, до спікера звернувся депутат Мустафа Найєм.
"Наскільки я знаю, цей законопроект підтримало і європейське суспільство, і в тому числі, наскільки мені відомо, є лист від посольства США на керівництво фракцій народного фронту та Блоку Петра Порошенка щодо підтримки цього законопроекту. Якщо це можливо, давайте включимо його в порядок денний, бо це входить в нашу стратегію по тому, щоб НАБУ стало нарешті незалежним і отримало можливість німмати інформацію з телекомунікаційних мереж самостійно, без втручання СБУ" - сказав Найєм.
Раніше про необхідність посилення Антикорупційного бюро самостійним правом на прослушку говорив європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган.
Як відомо, останній меморандум між Україною та МВФ містить зобов’язання України надати НАБУ право на прослушку до кінця листопада.
Українська правда