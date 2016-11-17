Стали известны имена нардепов, которых должно наказать НАПК

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Четверг, 17 ноября 2016, 19:39

Национальное агентство по предупреждению коррупции должно наказать 4 нардепов, не сообщивших НАПК об изменениях в имущественном состоянии с 1 сентября.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генпрокуратуре.

В частности речь идет о внефракционном нардепе Владимира Мысыка, который продал Lexus LX 570, 2010 г.в. за 100 тысяч гривен.

Второй – нардеп из "Воли народа" Сергей Мельничук, который купил автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 0,5 млн грн.

Третьим нардепом, не сообщившим об изменении имущественного положения, является Иван Мирошниченко с "взаимопомощи", который купил мотоцикл Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс. грн.

Четвертый – Мустафа Найем из БПП, который купил автомобиль Honda Accord 2010 года за 364 тыс. грн.

В комментарии "Украинской правде" Найем сказал: "У меня есть сообщение из НАПК о том, что они учли изменение моего имущественного состояния с опозданием в 3 дня, что стало следствием технических проблем сайта НАПК".

"Я публично сообщил о покупке автомобиля, а также, что об этом заявляю НАПК. И в случае необходимости следователи Генпрокуратуры могли убедиться в этом из публичных источников информации", - сказал нардеп.

"Зная об обращении Генпрокуратуры, я уже сообщил аппарат ГПУ и готов предоставить всю информацию", - добавил он.

Как известно, в четверг ГПУ сообщила, что 4 народных депутатов не сообщили Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: НАПК Генпрокуратура декларация
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Комментарии — 2
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IP: 41.33.152.---CiTo17.11.2016 20:56
Продав Лексус, навіть 2010 року, за 100000 грн? Це шутка від цього Мисика? Самонемічний Мірошниченко купив мотоцикл Харлей 2012 року за 141 тис. грн.?!!! Це вони думають що народ, який їх , бл......ть годує - дебіли? Ох, як же хочеться їх розігнати без вихідного пособія прямо зараз. Але треба спочатку, щоб ці сволочі прийняли новий закон про вибори такий, як треба суспільству. Треба їх доколупувати на це. Але ох, як же ж хочеться прямо сьогодні!!!!!!
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IP: 78.36.36.---Vadim Slutsky17.11.2016 20:32
Ну, теперь я спокоен: коррупция будет побеждена!
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