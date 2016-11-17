В ГПУ объяснили, почему остановили следствие по Януковичу и Ко

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Четверг, 17 ноября 2016, 21:13

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк объяснил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда экс-чиновников остановили, чтобы не было оснований закрыть эти дела.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"В Уголовно-процессуальном кодексе есть ограниченные сроки следствия - год с момента уведомления о подозрении. Если следствие не приостанавливать, срок закончится, и дело должно быть закрыто", - пояснил Горбатюк.

По его словам, закон предусматривает приостановление сроков следствия в случае болезни подозреваемого, розыска или выполнения международно-правового поручения.

В то же время, как отметил Горбатюк, несмотря на остановку расследования, правоохранители продолжают собирать материалы, которые имеют отношение к указанным делам против бывших украинских чиновников.

"Судьба подобных дел находится в руках депутатов: примите нормальные изменения в УПК, которые будут регулировать течение сроков досудебного следствия, это раз, примите нормальный закон о применении процедуры специального предварительного расследования, так называемого заочного, и не надо будет волноваться по поводу остановки или неостановки дел", - добавил он.

Горбатюк пояснил, что под "нормальными законами" подразумевает такие, которые не будут создавать юридических процедурных зацепок, пользуясь которыми подозреваемые смогут избегать уголовной ответственности.

Как известно, народный депутат от "Самопомощи" Елена Сотник обнародовала ответ ГПУ на депутатский запрос. В документе говорилось о том, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда высокопоставленных чиновников, которые с ним работали.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Янукович
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