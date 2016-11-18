Саакашвили могут выдать Грузии – источник

Украина может выдать Грузии экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, против которого там открыто уголовное дело.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении руководства Администрации президента.

По словам собеседника, Сакашвили не могут лишить гражданства Украины, поэтому сейчас, чтобы выдворить его из страны, рассматривается вариант о выдаче его по запросу грузинской стороны.

"УП" обратилась за комментарием в пресс-службу Саакашвили. Там пока не делают никаких комментариев по этому поводу, но пообещали сделать заявление на эту тему позже.

По словам другого собеседника из АП, у Саакашвили и Порошенко была договоренность о "ненападении" до выборов в Грузии.

Как известно, на прошедших в октябре парламентских выборах в Грузии партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, не получила желаемого результата, это стало ясно уже в первом туре выборов. Как результат, Саакашвили призвал бойкотировать выборы, а его жена отказалась продолжить борьбу за место в парламенте.

7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы Одесской ОГА, обвинив президента и его окружение в коррупции.

Напомним, в апреле 2015 года Генеральная прокуратура Украины уже отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Татьяна Кусок, УП