Саакашвили могут выдать Грузии – источник

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Пятница, 18 ноября 2016, 13:13

Украина может выдать Грузии экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, против которого там открыто уголовное дело.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении руководства Администрации президента.

По словам собеседника, Сакашвили не могут лишить гражданства Украины, поэтому сейчас, чтобы выдворить его из страны, рассматривается вариант о выдаче его по запросу грузинской стороны.

"УП" обратилась за комментарием в пресс-службу Саакашвили. Там пока не делают никаких комментариев по этому поводу, но пообещали сделать заявление на эту тему позже.

По словам другого собеседника из АП, у Саакашвили и Порошенко была договоренность о "ненападении" до выборов в Грузии.

Как известно, на прошедших в октябре  парламентских выборах в Грузии партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, не получила желаемого результата, это стало ясно уже в первом туре выборов. Как результат, Саакашвили призвал бойкотировать выборы, а его жена отказалась продолжить борьбу за место в парламенте.

7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы Одесской ОГА, обвинив президента и его окружение в коррупции.

Напомним, в апреле 2015 года Генеральная прокуратура Украины уже отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Саакашвили Порошенко
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