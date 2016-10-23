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Супруга Саакашвили передумала баллотироваться в парламент Грузии

Воскресенье, 23 октября 2016, 15:42

Сандра Руловс - супруга экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение", основанной им - сняла свою кандидатуру со второго тура парламентских выборов в Грузии.

Как сообщает агентство "Грузия Online", об этом Руловс заявила в эксклюзивном интервью "Одиши Ньюс".

Согласно законодательству, имя Руловс, как и раньше, будет значиться в бюллетенях второго тура.

"Хочу поблагодарить избирателей за доверие и завоеванную победу, которую, к сожалению, украли не только 8 октября, но и вчера. Все знают, что я победила в первом туре, поэтому считаю оскорблением выход во второй тур на фоне этих несправедливых т.н. демократических выборов ", - отметила она.

Руловс отметила, что не считает, что должна участвовать во втором туре.

"Во всем Зугдиди очень плохая ситуация - созданы воровские, уголовные условия и давление, и я не хочу, чтобы у этих людей были еще проблемы ... Я знаю, что я победила и, исходя из этого, жителей Зугдидского муниципалитета буду поддерживать в любом случае ", - отметила Руловс.

Также она заявила, что фальсификация "имела место не только в Зугдиди, но и во всей Грузии".

"Я удивлена оценкам международных организациях (за исключением некоторых), несмотря на то, что все больше видеоматериалов распространяется, где хорошо видно нарушения (во время первого тура выборов). Это фальсификация, определить масштабы которого невозможно - это было везде", - заявила она.

22 октября прошли повторные выборы первого тура в ряде населенных пунктов Западной Грузии, где баллотировалась Сандра Руловс. Ее оппонент от "Грузинской мечты" набрал чуть более 48%. Разница между лидером и Руловс составила около 900 голосов.

Как известно, участие в выборах в парламент девятого созыва принимали 19 партий, в т.ч. созданная Саакашвили "Единое национальное движение", 6 избирательных блоков и независимые кандидаты.  

Саакашвили заявлял, что намерен вернуться в Грузию. Позже глава Одесской ОГА заявил, что несмотря на результаты выборов в Грузии он не покинет Украину

Выборы в парламент Грузии прошли 8 октября. Повторное голосование на 4 участках понадобилось из-за серьезных нарушений - где-nj  выборы были прерваны в процессе голосования bp-pf беспорядков рядом с избирательным участком, в других случаях избирательные участки разгромили при подсчете голосов

По итогам выборов, в парламент Грузии входят три партии: правящая партия "Грузинская мечта" на выборах по пропорциональной системе набрала 48,65% голосов избирателей, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,12% голосов. 5%-ный барьер также преодолела партия "Альянс патриотов Грузии".

Больше о выборах в Грузии читайте в материале "Грузия на троих: парламент поделят нынешние, бывшие и агенты Кремля"

Темы: виборыГрузияСаакашвили
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